Сын Аршавина забил гол за «Спартак» прямым ударом с углового

11-летний Арсений Аршавин отличился в матче детского турнира на призы Олега Романцева. Сын знаменитого футболиста, тренирующийся в спартаковской академии, прямо с углового закрутил мяч в ворота команды «Виста Джуниор».
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