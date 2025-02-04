Китайская компания создаст в Казахстане производство роботов

Китайская компания AgiBot намерена создать в Казахстане производство по выпуску человекоподобных роботов, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
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