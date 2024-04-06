Посол РФ Кузнецов: Финляндия может в будущем отправить войска на Украину

Eduard Какого-то черта финская власть посылает своих граждан на смерть? Мы отправим режим Хельсинки на Украину,там им на кладбище землю предоставят бесплатно.Правда и могила будит общая!

Eduard Это безумие,как от короновируса,все пытаются Своё отдать посторонним странам,саоих граждан суют в аыеры на смерть.Вот сколько я требую передать мне пару триллионов долларов почему-то Запад меняюне слышет!