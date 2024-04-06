Финляндия в будущем может отправить свои войска на Украину. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол Российской Федерации в Финляндии Павел Кузнецов.
Посол РФ Кузнецов: Финляндия может в будущем отправить войска на Украину
Комментарии
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Eduard
Какого-то черта финская власть посылает своих граждан на смерть? Мы отправим режим Хельсинки на Украину,там им на кладбище землю предоставят бесплатно.Правда и могила будит общая!
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14 час.
Eduard
Это безумие,как от короновируса,все пытаются Своё отдать посторонним странам,саоих граждан суют в аыеры на смерть.Вот сколько я требую передать мне пару триллионов долларов почему-то Запад меняюне слышет!
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14 час.
Eduard
А фины это спивщаяся нация.Говорят россияне много пьют,вы фиников не видели!
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14 час.
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