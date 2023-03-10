У Сорокина 4 победы в 4 матчах с «Питтсбургом» в сезоне. Сегодня – 33 сэйва после 36 бросков и голевая передача в овертайме

Илья Сорокин одержал 4 победы в 4 матчах с «Питтсбургом» в сезоне. Российский вратарь «Айлендерс» отразил 33 броска из 36 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:3 ОТ).