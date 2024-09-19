Японский новый порядок для Азии

Бомбардировщики «Мицубиси» Ki-21-Iа 60-го сентая японских армейских ВВС в небе Манчжурии Японский «новый порядок» в Азии В 1930-е годы в Японии берут вверх сторонники активной экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).