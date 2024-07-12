На Украине создают виртуальный легион ВСУ, а в политкругах Франции скандалят из-за "ослепительной" фотографии: информационный хит-парад

Жаркая июльская неделя добавила жа́ру и в наш информационный рейтинг. Поговорим о предстоящей Олимпиаде и штрафах за семейные ценности, узнаем о новых обитателях украинского ресурса «Миротворец», посмотрим, что возмущает французских журналистов и какой способ формирования ВСУ придумали в украинском Минобороны.