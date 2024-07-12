На Украине создают виртуальный легион ВСУ, а в политкругах Франции скандалят из-за "ослепительной" фотографии: информационный хит-парад

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Крымская газета

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;Выпал из повестки&quot; визит премьера Индии Моди в Россию, опять без согласования с наркопюрером. Ваще все офигели и никто не желает считаться с просрочкой. Как дальше жить бедному (небедному) еврею?
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