Ученый Мокиенко: культурные люди ставят ударение в слове «звонит» на второй слог

Ударение в слове «звонит» теперь может падать на первый слог. Доктор филологических наук Александр Мокиенко заявил, что не видит в изменениях угрозы для чистоты языка, назвав их обычным процессом эволюции языкового строя.
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