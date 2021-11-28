Комсомольская правда

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У Александра Градского перед смертью отнимались ноги, и он не мог говорить

У Александра Градского перед смертью отнимались ноги, и он не мог говорить

Александр Градский умер в реанимации 28 ноября. Последние три месяца знаменитый музыкант испытывал проблемы со здоровьем, которые пытался тщательно скрывать.

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