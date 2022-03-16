Антон Худобин: «Операция прошла успешно. Начался процесс восстановления, все идет по плану»

Антон Худобин рассказал о своем самочувствии после операции на бедре.  Сообщалось, что срок восстановления 35-летнего вратаря «Далласа» составит 6 месяцев.

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