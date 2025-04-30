Что укажет на конец света: отец Павел рассказал, что Бог посылает людям определенные знаки Ольга БезродняяНедавно настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Суздаль, отец Павел Ковалев, поделился своими размышлениями о знаках, которые Бог посылает человечеству перед концом света.