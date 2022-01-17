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Зачем Россия готовится к проведению противодесантной операции на Курилах

Зачем Россия готовится к проведению противодесантной операции на Курилах

Это все «кремлеботы» наговаривают на миролюбивых японцев, которые способны только бесконечно терпеливо просить назад свои «северные территории», а времена Перл-Харбора и захватнических войн в Азиатско-Тихоокеанском регионе остались давно позади.

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