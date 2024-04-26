Ну и Аслы. Для лохов и таких вот экспЭрдов подчеркиваю и , прям, на ладошке пусть для себя напишут/запишут или на холодильник прикрепят здоровыми болтами - Т.
Дайте экспЭрДам селедки!) Т.Иванов
Комментарии
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Ингерман Ланская
день как-то не задался - ещё утром была женщиной.... а к вечеру уже Евгений Алексеенко..... если так дело пойдёт - к ночи буду фонарным столбом
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3 час.
Анатолий Козлов
Шойгу ВОР!!!!!
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3 час.
Борис Страшеков
Конюшни надо чистить, где СМЕРШ?
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2 час.
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