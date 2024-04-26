Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Дайте экспЭрДам селедки!) Т.Иванов

Дайте экспЭрДам селедки!) Т.Иванов

Ну и Аслы. Для лохов и таких вот экспЭрдов подчеркиваю и , прям,  на ладошке пусть для себя напишут/запишут или на холодильник прикрепят здоровыми болтами -    Т.

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Комментарии
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