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Царьград

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Мошенник из Калуги вымогал 130 тысяч рублей через фейковый аккаунт в Telegram

Мошенник из Калуги вымогал 130 тысяч рублей через фейковый аккаунт в Telegram

В Калуге мужчина был приговорен к 10 месяцам принудительных работ за шантаж в Telegram. Он, используя фейковый женский аккаунт, вымогал 130 тысяч рублей у другого мужчины, угрожая обнародовать его интимные фотографии.

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