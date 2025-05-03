Мошенник из Калуги вымогал 130 тысяч рублей через фейковый аккаунт в Telegram

В Калуге мужчина был приговорен к 10 месяцам принудительных работ за шантаж в Telegram. Он, используя фейковый женский аккаунт, вымогал 130 тысяч рублей у другого мужчины, угрожая обнародовать его интимные фотографии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии