Дипломат Жданова заявила, что план победы Зеленского является ультиматумом

Исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что "план победы" президента Украины Владимира Зеленского не содержит никаких пунктов политико-дипломатического урегулирования.
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