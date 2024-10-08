Дипломат Жданова заявила, что план победы Зеленского является ультиматумом

Исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что "план победы" президента Украины Владимира Зеленского не содержит никаких пунктов политико-дипломатического урегулирования.