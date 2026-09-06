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Мошенники привлекли ИИ для обмана россиян на сайтах знакомств

Мошенники привлекли ИИ для обмана россиян на сайтах знакомств

Мошенники обманывают россиян через сайты знакомств, при этом они используют специальные боты для «обольщения» жертв.

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