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ТАСС

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В горах Сочи туристка получила травму ноги

В горах Сочи туристка получила травму ноги

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России эвакуировали туристку, которая получила травму ноги в районе горного озера Кардывач в Сочи.

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