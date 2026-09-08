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Мировое обозрение

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Складские помещения полыхают в Белой Церкви после ударов ВС России

Складские помещения полыхают в Белой Церкви после ударов ВС России

В Белой Церкви Киевской области после серии ударов российских войск вспыхнули пожары на производственных и складских объектах.

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