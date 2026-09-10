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Рамблер

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Григорий Лепс раскрыл подробности личной жизни

Григорий Лепс раскрыл подробности личной жизни

Певец Григорий Лепс признался, что сейчас одинок. Его слова передает Woman. ru. Лепс опроверг сообщения, что живет с возлюбленной в новом доме.

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