Уральский боец выиграл бой в крупнейшей азиатской лиге. Видео

Уральский боец команды «Архангел Михаил» Мамука Усубян одержал победу в лиге One Championship. Его соперником был чемпион одной из самых престижных организаций по тайскому боксу RWS, молодой проспект — Сингха Мауинн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии