Глава Казахстана принимает поздравления: Токаеву исполнилось 72 года

17 мая — день рождения у президента Касым-Жомарта Токаева, но отмечать это событие он не планирует.Устраивать торжественное празднование своего дня рождения казахстанский лидер не собирается, он никогда не отмечает эту дату.
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