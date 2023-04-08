Медвежий угол

37 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    И наверняка доносчик  сам  не  служил... и не  воевал...На врача, участво...
  • Вадим Белецкий
    Такая же продажная тварь, как и многие из попсы поганой - гнобить эту мразь по полной программе, двух мнений здесь бы...Диану Арбенину кр...
  • Татьяна Бушмелева
    Для тех кто не задумывался о том чем отличается конструктивная критика от очернения и дискредитации - как раз в таких...На врача, участво...

На редкость продуктивная идея французского президента на тему того, что ядерное оружие не должно размещаться за границами владеющих им стран...

На редкость продуктивная идея французского президента на тему того, что ядерное оружие не должно размещаться за границами владеющих им стран...

На редкость продуктивная идея французского президента на тему того, что ядерное оружие не должно размещаться за границами владеющих им стран, особенно в Европе, высказанная китайскому лидеру в Пекине, заслуживает того, чтобы её от всего сердца поддержал не только президент Лукашенко, но и широкие массы европейских избирателей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх