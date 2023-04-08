На редкость продуктивная идея французского президента на тему того, что ядерное оружие не должно размещаться за границами владеющих им стран, особенно в Европе, высказанная китайскому лидеру в Пекине, заслуживает того, чтобы её от всего сердца поддержал не только президент Лукашенко, но и широкие массы европейских избирателей.