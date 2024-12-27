Норвежский судовладелец объяснил, почему экипаж не спас российских моряков

Экипаж норвежского судна Oslo Carrier отказался спасать российских моряков сухогруза Ursa Major из-за того, что на помощь пострадавшим уже направлялось другое судно, относящееся к Морскому спасательно-координационному центру в Картахене (Испания).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии