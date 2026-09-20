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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дана Уайт: «Когда парни подписывают контракты с Хирном, мы ржем до слез. Кто еще хочет подписаться с ним – валяйте»

Дана Уайт отреагировал на то, что бойцы UFC подписывают контракты с Эдди Хирном . «Когда парни подписывают контракты с Эдди Хирном, мы ржем до слез.

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