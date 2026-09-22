Великий топливный кризис только начинается

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает дестабилизировать топливные рынки по всему миру. Цены вновь взлетели выше ста долларов за баррель, в США рекордно подорожал дизель – до уровней, которые прежде встречались только в антиутопиях вроде «Я – легенда», после чего, как мы помним, наступил конец света.
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