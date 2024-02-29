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В Кремле заявили, что поведение Евросоюза похоже на антиутопию Оруэлла

В Кремле заявили, что поведение Евросоюза похоже на антиутопию Оруэлла

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что поведение ЕС в контексте украинского конфликта все больше похоже на антиутопию Джорджа Оруэлла «1984».

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