Half-Life 2 RTX в 15 fps, проблемы Wyrdsong, противоречивые обзоры Assassin’s Creed Shadows…

Журналисты опубликовали первые обзоры Assassin’s Creed Shadows, оценки хорошие, но получилось спорно; Ubisoft разработала план защиты от хейтеров и буллинга в Сети; геймдизайнер Split Fiction Юсеф Фарес уже взялся за следующую игру; вышла демоверсия Pathologic 3 с подзаголовком Quarantine; пробник Half-Life 2 RTX вызвал недовольство игроков; авторы Monaco 2 огласили дату выхода; экшен Vessels .