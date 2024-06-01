Политика как он...
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Политика как она есть

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Новые откровения от Михаила

Новые откровения от Михаила

Мне очень, очень понравилось заявление Миши Подоляка! Он вообще большой специалист по излаганию (или надо говорить - изложению?) интересных текстов, но вчера он буквально превзошел себя.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
К счастью, это не тот случай когда ученик превзошёл учителя. Ну не дотягивает клоун до фюрера, только до фраера.
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3 час.
Влас Семенюк
Два дебила, это сила!
Ответить
2 час.
М
Мария
Уже миллионы на счету наркошибздика! Не принижайте его заслуг в уничтожении своего народа.
Ответить
10 мин.

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