Мне очень, очень понравилось заявление Миши Подоляка! Он вообще большой специалист по излаганию (или надо говорить - изложению?) интересных текстов, но вчера он буквально превзошел себя.
Новые откровения от Михаила
Комментарии
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Борис Леонтьев
К счастью, это не тот случай когда ученик превзошёл учителя. Ну не дотягивает клоун до фюрера, только до фраера.
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3 час.
Влас Семенюк
Два дебила, это сила!
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2 час.
М
Мария
Уже миллионы на счету наркошибздика! Не принижайте его заслуг в уничтожении своего народа.
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10 мин.
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