Разработчики Witchfire рассказали о системных требованиях, поддержке FSR/XeSS и другомПольская студия разработки The Astronauts была основана почти одиннадцать лет назад и выпустила только приключенческую игру The Vanishing of Ethan Carter (в 2014 году), хотя ситуация скоро изменится с предстоящим дебютом Witchfire в раннем доступе.