Госдума рассматривает 28 законопроектов по ужесточению миграционной политики

Депутаты Госдумы приняли шесть законов, которые посвящены миграционной политике, еще 28 законопроектов по данной теме находятся на рассмотрении, шесть из них внесены в августе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии