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Госдума рассматривает 28 законопроектов по ужесточению миграционной политики

Госдума рассматривает 28 законопроектов по ужесточению миграционной политики

Депутаты Госдумы приняли шесть законов, которые посвящены миграционной политике, еще 28 законопроектов по данной теме находятся на рассмотрении, шесть из них внесены в августе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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