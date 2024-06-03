Управление на транспорте МВД России по УрФО организовало и провело на базе детской железной дороги увлекательное профилактическое мероприятие

Интересную и увлекательную профилактическую программу организовали и провели в День защиты детей сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УТ МВД России по УрФО во взаимодействии с ОАО «РЖД» для юных воспитанников Центра социальной помощи семье и детям «Отрада», а таже для ребят, чьи родители проходят в службу в рядах транспортной полиции и трудятся на Свердловской железной дороге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российские военнослужащие в Приднестровье завершили мероприятия подготовительного периода
- Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр»
- «Хор Турецкого» выступил для участников СВО и медицинских работников военного госпиталя в Ижевске
Свежие комментарии