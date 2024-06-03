Управление на транспорте МВД России по УрФО организовало и провело на базе детской железной дороги увлекательное профилактическое мероприятие

Интересную и увлекательную профилактическую программу организовали и провели в День защиты детей сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УТ МВД России по УрФО во взаимодействии с ОАО «РЖД» для юных воспитанников Центра социальной помощи семье и детям «Отрада», а таже для ребят, чьи родители проходят в службу в рядах транспортной полиции и трудятся на Свердловской железной дороге.