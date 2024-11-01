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Закон и Порядок

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После хамства депутата жители Владимирской области защищают своё министерство

После хамства депутата жители Владимирской области защищают своё министерство

Фото: Freepik.com Депутат Султан Хамзаев публично нахамил представителям властей Владимирской области, обругав и Министерство образования из-за введения запрета на ношение неформенной одежды в школах – в том числе, хиджабов и никабов.

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