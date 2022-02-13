На учениях в Беларуси российская армия очень экономно расходует боеприпасы

В Беларуси проходят совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022». В Сети было опубликовало видео, на котором показано применение РСЗО 9К57 «Ураган» ВС РФ и 9К58 «Смерч» ВС РБ на полигоне «Осиповичский» (в/ч 12147) в Могилёвской области.
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