На учениях в Беларуси российская армия очень экономно расходует боеприпасы

Политика как она есть

В Беларуси проходят совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022». В Сети было опубликовало видео, на котором показано применение РСЗО 9К57 «Ураган» ВС РФ и 9К58 «Смерч» ВС РБ на полигоне «Осиповичский» (в/ч 12147) в Могилёвской области.