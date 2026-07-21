‼️🇷🇺🏴☠️ Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из крупных предприятий Урала ▪️Подозреваемым является 60-летний уроженец Украинской ССР, проживавший в Тюмени.
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‼️🇷🇺🏴☠️ Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из крупных предприятий Урала ▪️Подозреваемым является 60-летний уроженец Украинской ССР, проживавший в Тюмени.
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