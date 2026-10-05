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Регионы России

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Saudi Aramco: мировые экстренные запасы нефти критически сокращены на фоне кризиса в Ормузском проливе

Saudi Aramco: мировые экстренные запасы нефти критически сокращены на фоне кризиса в Ормузском проливе

Генеральный директор Saudi Aramco Амин ан-Насер заявил, что мировые экстренные запасы нефти сократились до «пугающе малого» уровня в результате кризиса, связанного с Ормузским проливом.

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