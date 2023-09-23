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Новая атака на Севастополь — в чем слабость нашей ПВО

Новая атака на Севастополь — в чем слабость нашей ПВО

Опасные бреши в небе над Крымским полуостровом пора закрывать Вскоре после полудня в пятницу, 22 сентября 2023 года, мощным ракетным ударом противник нанес тяжелейшие повреждения штабу Черноморского флота, расположенному в самом центре Севастополя.

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