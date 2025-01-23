Christie's: две гитары рок-музыканта Джеффа Бека продали за $2,55 млн

В аукционном доме Christie's сообщили, что две электрогитары Anoushka и Oxblood известного британского рок-музыканта Джеффа Бека были проданы за $2,55 млн Всего, согласно информации с сайта аукциона, распродаваемая коллекция Бека суммарно насчитывает 128 лотов.
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