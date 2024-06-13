Четвёртый Рейх на марше

Юрий Ильинов

DPA: Германия блокирует согласование нового пакета санкций ЕС против России Агентство напомнило, что основной целью новых санкций должна стать борьба с обходом ранее принятых ограничительных мер, в частности, речь идет о возможностях российского ОПК закупать западные технологии. БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Германии блокирует согласование нового пакета санкций Евросоюза против России, которые направлены на усиление контроля за обходом ограничительных мер, а также касаются экспорта российского сжиженного природного газа. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. Они назвали «сомнения и пожелания внести поправки» со стороны Берлина решающей причиной, почему санкционный пакет до сих пор не согласован. «В последнее время возникает ощущение, что Германия стала новой Венгрией», — цитирует агентство собеседника, который имел в виду многочисленные случаи, когда Будапешт блокировал процесс согласования санкций против РФ. Как напоминает агентство, основной целью новых санкций должна стать борьба с обходом ранее принятых ограничительных мер, в частности, речь идет о возможностях российского ОПК закупать западные технологии. Другой целью будет экспорт российского СПГ. ЕС хочет запретить использовать европейские порты для отправки судов с российским СПГ в третьи страны. Германию беспокоит прежде всего первый компонент будущего санкционного пакета, заявили агентству европейские дипломаты. Так, Берлин требует полностью исключить из новых санкций предлагаемую новую меру по привлечению к ответственности зарубежных филиалов предприятий за нарушение санкционного режима или же ограничить ее действие только на компании, производящие определенные товары. В Германии опасаются, что в противном случае могут пострадать немецкие компании, пишет агентство. Власти ФРГ также считают некоторые меры избыточными и хотят добиться их смягчения, как, например, ограничений по использованию российской системы обмена финансовой информацией.