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Трамп захотел переименовать Тихий или Атлантический океан

Трамп захотел переименовать Тихий или Атлантический океан

Президент США Дональд Трамп решил не ограничиваться переименованием Ормузского пролива. До ухода в отставку он планирует изменить название одного из океанов.

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