«Вас заставят под прицелом кинжала»: «правоверный» в погонах пообещал геноцид в России

Infopro54.ru – Новости Сибири Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум В Сети появились скриншоты постов-откровений некоего Саидо Мурада, который пообещал устроить в России геноцид и заставить граждан страны принять ислам.
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