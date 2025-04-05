Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Вас заставят под прицелом кинжала»: «правоверный» в погонах пообещал геноцид в России

«Вас заставят под прицелом кинжала»: «правоверный» в погонах пообещал геноцид в России

Infopro54.ru – Новости Сибири Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум В Сети появились скриншоты постов-откровений некоего Саидо Мурада, который пообещал устроить в России геноцид и заставить граждан страны принять ислам.

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