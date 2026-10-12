Концерт ко дню музыки пройдет во вторник вечером в школе искусств на улице Гурьянова

Во вторник 13 октября вечером Московская школа искусств имени М. И. Глинки на улице Гурьянова приглашает на праздничный концерт, посвящённый Международному дню музыки.
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