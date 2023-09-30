Почему спортсмены принимают магний и надо ли его принимать тем, кто работает головой?

Если у вас: нарушен сон, усталость, стресс, судороги, то стоит посмотреть в сторону магния. Подробно разберёмся надо ли принимать магний тем, кто трудится интеллектуально или тем, кто продлевает жизнь и молодость (биохакерам).
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