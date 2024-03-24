Захарова призвала считать уликой заявления США о непричастности Киева к теракту

Любые заявления США о непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» должны считаться уликой до завершения следствия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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