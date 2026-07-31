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Новости Тамбова

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В Тамбовской области ввели единовременную выплату 5 млн рублей вдовам Героев СВО

В Тамбовской области ввели единовременную выплату 5 млн рублей вдовам Героев СВО

Депутаты Тамбовской областной Думы поддержали две инициативы главы региона Евгения Первышова. Первая из них касается установления дополнительных социальных гарантий для вдов участников специальной военной операции.

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