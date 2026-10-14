Сейчас идёт одна из самых масштабных атак по Украине, заявил Зеленский. Россия стремится воспользоваться проблемами в работе Starlink, от которого в значительной степени зависит работа украинских дронов-перехватчиков, добавил он.
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