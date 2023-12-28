Сколько получают сотрудники крупных нефтесервисных компаний в ХМАО

Работники крупных нефтесервисных компаний ХМАО зарабатывают в среднем от 97 тысяч рублей. Агентство проанализировало открытые данные из системы СБИС о предприятиях округа, которые оказывают сервисные услуги нефтяным компаниям: бурят и ремонтируют скважины, производят и обслуживают оборудование.