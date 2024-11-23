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Петербуржцы пожаловались на обрушение фасадов зданий

Петербуржцы пожаловались на обрушение фасадов зданий

Жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться на ненадлежащее состояние фасадов зданий. Горожане выражают обеспокоенность по поводу того, что обваливающиеся элементы стен могут представлять опасность для прохожих.

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