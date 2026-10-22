The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, did not fail on a regular basis and thwarted an almost unlikely, but still hypothetically possible deal to end the conflict on Ukraine.
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