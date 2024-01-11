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next WAR

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ВСУ оснащают бронетехнику противодроновыми глушителями Sania

ВСУ оснащают бронетехнику противодроновыми глушителями Sania

В социальной сети опубликованы кадры, на которых БМП немецкого производства Marder 1A3, принадлежащая 10-му армейскому корпусу ВСУ, оснащена системой Sania, предназначенной для противодействия беспилотникам с видом от первого лица (FPV).

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