Мы страдали – и вы страдайте!

Марина Трянина

автор передергивает слова старшего поколения.... 1. все, что делало старшее поколение для своих детей (готовили, стирали, кипятили, купали, гуляли, лечили и пр) способствовало развитию различных навыков не только у мамочек, но и у детей, когда они подрастали 2. депрессий, действительно, не было тк трудотерапия - лучшее средство от депрессий. Кроме того, кормление грудничков каждые 3 часа позволяло правильно распределить время и выделить время в том числе и для дневного отдыха мамочке 3. использование бытовых приборов позволяет высвободить время для отдыха мамочек и для развития детей Но современные мамаши тратят это свободное время на болтовню с подружками, на игры в инете. Например когда не было такого количества бытовых приборов и интернета, все делали ручками, и детей купали каждый день!!!. Сейчас при наличии бытовой техники, малышей купают , в лучшем случае, раз в неделю, книжки не читают совсем. Наличие посудомоечных машин отучило детей мыть за собой посуду.... отсутствие чистой посуды - это беда... есть не из чего, а помыть руками - это проблема. 4. И речь не идет о том, что нужно жить, как старшее поколение, хотя по некоторым моментам можно было бы брать с него пример. Речь идет о том, с детьми современные мамаши мало занимаются...