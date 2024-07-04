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Товарищеские матчи. 24+6+4 Виктора Вембаньямы помогли Франции разгромить Турцию

Товарищеские матчи. 24+6+4 Виктора Вембаньямы помогли Франции разгромить Турцию

Франция разгромила Турцию. Виктор Вембаньяма набрал 24 очка, 6 подборов и 4 передачи. Товарищеский матч Франция – Турция – 96:46 (26:14, 24:14, 17:9, 29:9) ФРАНЦИЯ: Вембаньяма (24 + 6 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота), Ябуселе (14), Гобер (10 + 5 подборов) ТУРЦИЯ: Санли (11), Коркмаз (8) 3 июля.

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